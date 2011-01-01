Мебель в стиле лофт

Изготовление из натуральных материалов – массива сосны, березы, ясеня и дуба.

Мебель из металла в стиле лофт выполнена только из прочных сплавов;

Контроль качества на каждом из этапов производства.

Скрупулёзный подбор материалов для каждого изделия – с учетом предполагаемой нагрузки.

Бесплатная доставка при заказе от 45 000 рублей в пределах МКАД;

Возможность профессиональной сборки и установки мебели.

Надежная упаковка для доставки в любой из городов России.

Кроме того, на всю нашу продукцию мы даем гарантию, ведь уверены в ее качестве и долговечности!

В нашем интернет-магазине вы найдете большой выбор мебели в стиле лофт из дерева и металла. Кроме того, мы изготовим любую модель по вашим меркам и эскизам на заказ, ведь являемся не просто продавцами, а производителями качественной и стильной мебели. Мы работаем не только с частными заказчиками, но также и с ресторанами, кальянными, офисами. Наша мебель станет стильным и функциональным элементом любого пространства.Мы занимаемся изготовлением мебели в стиле лофт из металла и дерева, а также сочетания этих материалов. К заказу доступна офисная мебель лофт, варианты для ресторанов и кафе, а также для дома.Каждая модель изготавливается вручную – начиная от обработки материалов и заканчивая сборкой. Для работы мы берем только экологически чистые материалы, прочные и надежные – поэтому, такая мебель будет не только стильной, но также практичной, функциональной, безопасной.Мы имеем собственное производство, а это – экономия времени и приемлемая стоимость дизайнерской мебели. Кроме того, изготовлением мебели в стиле лофт занимаются квалифицированные мастерас опытом работы - они справятся с задачей любого уровня сложности.Во вкладке с описанием товара нажмите кнопку «купить» и укажите ваши данные. Также вы можете связаться с нами по телефону или посетить наш шоу-рум в Москве. Стоимость заказа обсуждается индивидуально – все зависит от сложности работы и используемых нами материалов.